На Алтае следователи начали проверку после ДТП с автобусом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля в Заринске, в результате которого пострадали семь пассажиров автобуса, в том числе трое детей, сообщает в пятницу СУСК по Алтайскому краю.

В четверг вечером в Заринске по улице Молодежная водитель автобуса "ПАЗ-32054" не учел дорожные условия и допустил столкновение с автомобилем KIA Sportage. В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса, в том числе трое детей, один из которых был госпитализирован.

"По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следствие в ходе проверки даст правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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