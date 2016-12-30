На Алтае следователи начали проверку после ДТП с автобусом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля в Заринске, в результате которого пострадали семь пассажиров автобуса, в том числе трое детей, сообщает в пятницу СУСК по Алтайскому краю.
"По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Следствие в ходе проверки даст правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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