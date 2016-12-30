В порту на Чукотке из-за штормового ветра завалился кран

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Портовый кран завалился в порту на Чукотке из-за ветра до 50 метров в секунду, также повреждены крыши и отмечены кратковременные отключения света из-за циклона, сообщает ДВРЦ МЧС РФ.

"По данным, поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чукотскому автономному округу, в результате сильных порывов ветра до 50 метров в секунду в Анадырском морском торговом порту произошло заваливание портового крана. Специалистами порта проведено обследование конструкций. Угрозы для жизни людей нет. В настоящее время навигация в Чукотском АО окончена, морской порт закрыт", — говорится в сообщении.

Кроме этого порывистый ветер привёл к частичному повреждению мягкой кровли из рубероида в трех жилых домах в Анадыре по улице Ленина и сайдинга на площади 10 квадратных метров на доме со скатной крышей. После обследования бригадами ЖКХ, восстановление кровли решено провести в летний период. На жизнеобеспечения проживающего населения данные повреждения не влияют.

Также в разных населенных пунктах округа отмечались кратковременные отключения электроэнергии из-за перехлестывания проводов, были нарушения сотовой связи. Был закрыт аэропорт Угольный и федеральная автодорога.

Во время непогоды специалисты МЧС оказывали необходимую помощь врачам скорой в доставке пациентов в лечебные учреждения. Сейчас они продолжают оказывать помощь гражданам в эвакуации застрявших в сугробах автомобилей.

В настоящее время, по данным Чукотского УГМС, погода стабилизировалась. Скорость ветра составляет 10-11 метров в секунду, без осадков. Энергоснабжение подаётся во всех населенных пунктах, проводится расчистка дорог, транспортное сообщение возобновлено.

В тоже время, по данным синоптиков в Чукотском автономном округе ожидается приход очередного циклона. По прогнозам синоптиков, 1-2 января 2017 года на территории автономного округа ожидается усиление восточного ветра до 25-30 м/с, порывами до 35-40 м/с с сильной метелью (видимость 500 метров и менее). На дорогах гололедные явления, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега.