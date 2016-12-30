В Ростове-на-Дону потушили пожар в производственном цехе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пожар в производственном цехе в Ростове потушен на площади 1440 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили РИА Новости, что пожар на производственном цехе в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону локализован на площади в 1200 квадратных метров.

"В 05:10 30.12.2016 — полная ликвидация пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 44 спасателя и 15 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.