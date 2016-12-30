В Ростове-на-Дону локализован пожар на производственном цехе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Пожар на производственном цехе в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону локализован на площади в 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что горит производственный цех на ул. Доватора. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 42 человека личного состава, 14 единиц техники. Как уточнили агентству в МЧС, пожар произошел в цехе по производству мебели.

"В 01:44 мск объявлена локализация пожара на площади в 1200 кв. метров, огнем охвачен весь цех", — пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области.