Суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замглавы Росрыболовства

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра Росрыболовства Александра Тугушева, сообщили РИА Новости в суде.

"Следствие просит избрать в отношении Тугушева меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд рассмотрит данное ходатайство", — сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, бывший чиновник обвиняется в вымогательстве 33% акций в ГК "Карат", крупнейшем рыбопромышленном комплексе России, у своего бизнес-партнера — Виталия Орлова. Стоимость холдинга оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Следствие считает, что Тугушев вступил в предварительный сговор с неким гражданином Джамалдаевым и другими неустановленными лицами, которые с января по апрель 2016 года звонили на мобильный телефон Орлова с требованием передать им акции холдинга, свои требования сопровождали угрозами.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, между Орловым и Тугушевым имеется давний корпоративный конфликт, связанный с оспариванием принадлежности этой доли. Орлов пытался обвинить Тугушева в вымогательстве доли в холдинге, но в апреле этого года главк СК России по Москве отказалось возбудить уголовное дело.

По его словам, в настоящее время в отношении Орлова в УМВД по Мурманской области также проводят проверку, в ходе которой предварительно установлено, что в его действиях в отношении акций Тугушева усматриваются признаки мошенничества.