В Ростове-на-Дону на площади 1,2 тыс "квадратов" горит производственный цех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Производственный цех горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Производственный цех горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Доватора 158/6. Объявлен пожар третьего ранга", — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. В данный момент вся информация уточняется.

По информации из открытых источников, в здании по данному адресу находятся предприятие по производству мебели и дверей ООО "Альфа", компания ООО "Моторика", которая специализируется на автошинах и дисках, а также торговая компания по производству стекол и зеркал ООО "СаратовПромстекло". Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 42 человек личного состава, 14 единиц техники.