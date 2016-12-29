Росздравнадзор проведет проверку после смерти москвички из-за укола

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти женщины в Москве после укола лидокаина, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ.

"В связи с появлением в СМИ информации о смерти пациентки после укола лидокаина в одной из коммерческих клиник Москвы, Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело после того, как сотрудник частной организации сделал женщине смертельный укол лидокаина.