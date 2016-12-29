Следователи раскрыли убийство женщины и ребенка под Иркутском

ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Одорологическая экспертиза ("экспертиза запахов") позволила раскрыть убийство женщины и семилетнего ребенка в Иркутской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

По данным следствия, в ноябре 2015 года в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района обвиняемые с целью ограбления проникли в дом индивидуального предпринимателя, где находилась женщина и двое малолетних детей.

"В результате злоумышленники нанесли 33-летней женщине более 50 ножевых ранений, ее 7-летней дочери — более 10. От полученных ранений мать и дочь скончались на месте преступления, грудного ребенка преступники не тронули", — говорится в сообщении.

СК отмечает, что из дома, где были совершены убийства, злоумышленники похитили 60 тысяч рублей. Преступление полгода оставалось нераскрытым, свидетели и очевидцы отсутствовали.

Ведомство отмечает, что подозреваемых установили в результате одорологической экспертизы — на орудии преступления был обнаружен запах обоих обвиняемых. Следователи допросили более 1,5 тысячи человек. Материалы уголовного дела составляют 55 томов.

В настоящее время дело направлено в Иркутский областной суд.