В Москве задержали мужчину по подозрению в ограблении и избиении подростка

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве 33-летнего мужчину по подозрению в избиении и ограблении 16-летнего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник.

"Во вторник в полицию обратилась жительница столицы и сообщила что вечером у дома на улице Яблочкова неизвестный мужчина нанес телесные повреждения её сыну 2000 года рождения, а затем заставил перевести на банковскую карту денежные средства с его мобильного телефона, с места происшествия скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на следующий день для проверки на причастность к совершению преступления в отделение полиции был доставлен 33-летний москвич.

"В отношении 33-летнего мужчины следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья)", — добавил собеседник агентства.