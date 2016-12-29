В Тверской области задержали подозреваемого в краже двух икон XVIII века

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали в Московской области подозреваемого в краже двух икон 18 века из монастыря в Тверской области, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УМВД России по Тверской области задержан подозреваемый в хищении двух икон 18 века из монастыря в Тверской области", — сказала Волк.

По ее словам, в марте текущего года иконы "Преподобный Нил Столобенский" и "Преподобный Нил Столобенский на фоне обители" были похищены из монастыря Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе Тверской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

"Похищенные иконы злоумышленник передал жителю Нижегородской области с целью дальнейшей реализации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты в Нижегородской области разыскиваемые иконы. При проведении дальнейших мероприятий на территории Московской области сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Нижегородской области, подозреваемый в совершении данного преступления", — добавила Волк.

Как сообщили в ведомстве, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.