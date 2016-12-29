Экс-чиновника московского Судебного департамента будут судить за взятку

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления Судебного департамента в Москве Михаил Великсар и предприниматель Александр Левченко предстанут перед судом за получение и дачу взяток почти на миллион рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Как отмечается, за эти деньги чиновник обещал содействовать при заключении госконтрактов, в том числе по текущему обслуживанию и ремонту зданий районных судов Москвы, обеспечение своевременного и беспрепятственного перечисления денег на банковский счет.
"Общая сумма взяток составила 980 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.