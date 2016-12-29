В Саратове бизнесмен пойдет под суд за дачу взятки сотруднику ФСБ

САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Директор саратовской компании предстанет перед судом по обвинению в даче крупной взятки сотруднику регионального управления ФСБ за прекращение проверки его бизнеса, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по области.

Следствие ранее сообщило, что 18 октября 47-летний директор компании в кафе в центре Саратова передал сотруднику УФСБ взятку в размере 500 тысяч рублей за прекращение оперативной проверки по факту незаконного экспорта авиационного оборудования, а также за возврат изъятой продукции и общее покровительство, связанное с беспрепятственным прохождением грузов через государственную границу РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Бизнесмен обвиняется по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в крупном размере". Фигуранту дела, который находится под стражей, грозит до девяти лет лишения свободы.

"В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на имущество и счета обвиняемого, а также на перевозимую через границу РФ продукцию по ходатайству следователя СК наложен арест на сумму свыше 30 миллионов рублей", — уточняется в сообщении.