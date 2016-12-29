В Москве арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своего десятилетнего брата на юго-западе столицы, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Кобзаева.

Поскольку обвиняемый не достиг совершеннолетия его имя, а также подробности дела не разглашаются. Заседание по вопросу об аресте подростка проходило в закрытом режиме.

Вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте в Москве было обнаружено тело задушенного десятилетнего ребенка. По подозрению в убийстве был задержан его брат, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". На допросах подросток признал свою вину.