СК вернул адвоката обвиняемому в педофилии священнику Грозовскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Руководитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус отменил постановление следователя по делу обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского об отводе его адвоката Михаила Уткина, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Постановление следователя Гаврилова об отводе адвоката Грозовского отменил руководитель ГСУСК РФ Александр Клаус", — сказал он.

Как сообщил РИА Новости Уткин, постановление, которое позволяет восстановить его в статусе адвоката Грозовского, базируется на тех же основаниях, по которым Уткин пытался отменить свой отвод в судебном порядке. Также он рассказал о смене следователя по делу Грозовского, однако представитель ГСУСК не подтвердил эту информацию. По его данным, следователь Гаврилов, который занимается этим делом, находится в отпуске до начала 2017 года.

Сестра священника Любовь Грозовская написала на своей странице во "ВКонтакте", что узнала о восстановлении Уткина в статусе адвоката на свидании с братом. Она также сообщила о смене следователя. "Новость о восстановлении нашего адвоката я узнала позавчера от отца Глеба на свидании, получив подтверждение от Михаила Уткина. К великой радости для нашей семьи наш адвокат Михаил снова в деле и может теперь биться за правду до победного конца. Это также означает, что у Михаила осталось не более трех недель до того момента, как новый следователь Борис Смирнов должен передать дело на ознакомление отцу Глебу", — написала Грозовская.

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Петербурга в ноябре отклонил жалобу обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского на отвод его адвоката, которого отстранил от дела следователь Александр Гаврилов. Тогда Уткин сообщал, что прокурор поддержал позицию следователя, заявив, что, поскольку интересы адвоката как участника процесса не нарушаются, жалобу адвоката следует прекратить.

Уткин сообщал, что нашел людей, которые дали показания, "свидетельствующие о невозможности совершения преступления". По словам адвоката, следователь после допроса этих лиц отстранил его от участия в деле, заявив, что эти показания "противоречат позиции отца Глеба".

Следственный комитет Петербурга обвиняет Грозовского в совершении развратных действий в отношении трех девочек. Один эпизод произошел, по данным СК, летом 2011 года в православном детском лагере в Ленинградской области, еще два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции. С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Ранее сообщалось, что 17 сентября он был доставлен в СИЗО Петербурга после экстрадиции из Израиля.