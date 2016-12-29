В Ростове-на-Дону неизвестный ограбил отделение Сбербанка, угрожая бомбой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Сегодня днем произошло ограбление отделения Сбербанка по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 99. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, после чего грабитель сбежал. В настоящее время ведутся оперативно-следственные действия. Как показывает практика, все преступления в отношении банка раскрываются. Убеждены, так будет и в этой ситуации", — сказал представитель банка.

Он добавил, что украденная сумма пока уточняется.

По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, неизвестный угрожал взорвать отделение, показывая кассирам на некий предмет. По его словам, грабитель утверждал, что это взрывное устройство.