Руководителя администрации главы Хакасии обвиняют в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Следователи обвиняют в получении взятки руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, который, по их версии, действовал в составе организованной преступной группы, похитившей из бюджета 195 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования и лекарств, сообщила официальный представитель СУСК РФ по республике Светлана Павина.
"Бызов обвиняется еще в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере", — пояснила Павина.
"Кроме того, один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти субъекта республики Хакасия, в период с 8 июня по 30 августа 2016 года в городе Абакане за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров, получил взятку в особо крупном размере в сумме более 17 миллионов рублей", — сообщает СК.
В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения, следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых, добавляет следствие.