Руководителя администрации главы Хакасии обвиняют в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Следователи обвиняют в получении взятки руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, который, по их версии, действовал в составе организованной преступной группы, похитившей из бюджета 195 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования и лекарств, сообщила официальный представитель СУСК РФ по республике Светлана Павина.

По ее данным, уголовное дело возбуждено в отношении восьми членов организованной преступной группы, состоящей из одного чиновника администрации главы республики, трех сотрудников ГКУ "Межведомственный центр организации закупок" и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций. Должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения).

"Бызов обвиняется еще в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере", — пояснила Павина.

По данным следствия, с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в Абакане члены организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии, совершив хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

"Кроме того, один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти субъекта республики Хакасия, в период с 8 июня по 30 августа 2016 года в городе Абакане за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров, получил взятку в особо крупном размере в сумме более 17 миллионов рублей", — сообщает СК.

В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения, следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых, добавляет следствие.