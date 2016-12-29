В центре Москвы на крыше дома пожилой мужчина покончил с собой

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тело пожилого мужчины, предположительно, покончившего с собой, найдено на крыше одного из домов на улице Иерусалимская в центре Москвы, следователи начали доследственную проверку, сообщает ГСУ СК России по столице.

"По предварительным данным, днем 29 декабря 2016 года на крыше одного из домов, расположенных по улице Иерусалимская в городе Москве, сотрудником полиции обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.

По данным следователей, погибший 63-летний мужчина оставил предсмертную записку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.