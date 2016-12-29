В России прошла акция "Сообщи, где торгуют смертью"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Свыше 450 килограммов наркотиков изъяли полицейские в ходе всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из незаконного оборота изъято свыше 450 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 11 кг наркотиков опийной группы, более 360 кг каннабиса и около 75 кг синтетических наркотиков",- сказала Волк.

По ее словам, в ходе акции от населения получено 7,5 тысяч обращений, в том числе по вопросам незаконного оборота наркотиков. Для отработки поступившей информации осуществлены проверки 18 тысяч мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, объектов жилого сектора.

"Проведенные сотрудниками полиции мероприятия позволили выявить 7,6 тыс. преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 86 наркопритонов", — добавила Волк.

Как сообщила официальный представитель, в акции активно участвовали не только жители страны, но и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов России.