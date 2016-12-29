Суд вернется к спору Apple с Шереметьевской таможней 30 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области 30 января вернется к спору Apple с Шереметьевской таможней по классификации "умных часов" Apple Watch, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее арбитражный суд Московской области приостановил производство по заявлению ООО "Эппл Рус", российского подразделения корпорации Apple, требующего признать незаконными решения Шереметьевской таможни об изменении таможенной классификации "умных часов" Apple Watch.
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.