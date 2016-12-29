Суд вернется к спору Apple с Шереметьевской таможней 30 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области 30 января вернется к спору Apple с Шереметьевской таможней по классификации "умных часов" Apple Watch, сообщили РИА Новости в суде.

Компания оспаривает в суде решение таможни о предварительной классификации "умных часов", которые с конца 2015 года считаются наручными, и теперь таможенная ставка за их ввоз доходит до 10%. Ранее "умные часы" классифицировались как устройство для передачи данных, импорт которых пошлиной не облагается.

Ранее арбитражный суд Московской области приостановил производство по заявлению ООО "Эппл Рус", российского подразделения корпорации Apple, требующего признать незаконными решения Шереметьевской таможни об изменении таможенной классификации "умных часов" Apple Watch.

Как поясняли представители ФТС, устройства были отнесены к часам, поскольку одним из основных компонентов Apple Watch является компонент отсчета времени, при этом он не обязательно должен быть в виде часового механизма. По словам же представителей Apple, устройство является многофункциональным, выделить его основной компонент невозможно.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.