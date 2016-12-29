Крушение Ту-154, день пятый: основная фаза поисковой операции завершена

Главное за 29 декабря 2016 года (13)

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Количество версий крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в акватории Черного моря, которых изначально было около 15, вдвое сократилось, при этом версия теракта не является приоритетной. Окончательные выводы о причинах крушения будут сделаны только после расшифровки бортовых самописцев; предварительные данные экспертиз по авиакатастрофе могут быть получены уже в январе следующего года.

Такие данные были озвучены в четверг в Москве на пресс-конференции, в которой, в частности, приняли участие глава Минтранса РФ Максим Соколов, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Также сообщалось, что опознание жертв катастрофы будет проходить при помощи генетической экспертизы, пока удалось опознать только одного погибшего, он был захоронен. На данный момент полеты всех самолетов типа Ту-154 после произошедшей авиакатастрофы приостановлены до выводов о ее причинах.

Поисковая операция продолжится

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова , девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Как сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря продолжится, но основная фаза уже завершена, на данный момент из-под воды поднято все, что связано с крушением самолета.

Соколов также отметил, что на поверхность подняты тела 19 погибших.

"В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты на поверхность воды 19 тел, более 230 фрагментов погибших", — сказал он.

Министр сообщил, что выкладка основных фрагментов потерпевшего крушение самолета уже начата на берегу Черного моря.

"Что касается конструктивных частей и элементов самолета — двигателей, шасси и других агрегатов, в основном они получены, и происходит их выкладка на берегу", — сказал Соколов.

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О версиях

Окончательные выводы о причинах крушения Ту-154 Минобороны под Сочи будут сделаны только после того, как специалисты расшифруют бортовые самописцы самолета.

"Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после расшифровки бортовых самописцев. И основного накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже имеется информация, которая попала в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", — отметил Соколов.

По его словам, предварительные данные экспертиз по крушению Ту-154 могут быть получены в январе 2017 года.

"Причины предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. Предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе 2017 года", — сказал Соколов.

Министр призвал СМИ воздержаться от публикаций непроверенных версий крушения Ту-154 до оглашения официальных результатов расследования.

Как сообщил принимавший участие в пресс-конференции начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, на данный момент их вдвое меньше.

"Вначале расследования авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий данного происшествия. По извлечении самописцев мы сократили их число вдвое, — сказал он.

Байнетов также сообщил, что параметрическая информация бортовых самописцев разбившегося в Черном море самолета Ту-154 не свидетельствует о технических отказах на судне.

"Первым был найден накопитель с аудиоинформацией. Мы смогли установить это сразу после открытия крышки", — сказал он.

Глава Минтранса, в свою очередь, подчеркнул, что версия теракта не является приоритетной.

"Также началось и идет расследование, техническое расследование причин этой катастрофы по линии министерства обороны. Будут рассмотрены все возможные версии, хотя параллельно проводятся следственные мероприятия. Я хочу отметить, что версия теракта — сегодня было много вопросов на эту тему – она, естественно, не рассматривается как основная версия причин этой катастрофы", — сказал Соколов.

Последний полет

По мнению начальника Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, экипаж разбившегося Ту-154 был готов к полету, уровень его квалификации соответствовал задаче.

"Вполне понятно, что для расследования нам необходима вся информация и по летному экипажу, и по технической документации, поэтому наши специалисты работают, в ближайшее время будет доклад в соответствии с графиком нашей работы, и мы сможем проанализировать уровень подготовки экипажа, в том числе на тренажерах", — сказал также Байнетов.

Он уточнил, что для расследования авиационного происшествия созданы три группы — первая работает непосредственно в аэропорту "Адлер", вторая — в 30-м Научно-исследовательском институте МО РФ, а третья группа Службы безопасности полетов выполняет задачи на 800-й авиационной базе (аэродром Чкаловский).

Он рассказал, что все пассажиры самолета поднялись на борт в аэропорту "Чкаловский".

"В Сочи в самолет входили только представители погранслужбы, которые выполняли свои функциональные обязанности по пограничному контролю. Это два представителя Федеральной пограничной службы", — сказал он.

Байнетов также отметил, что полеты в Сирию выполняются с дозаправкой в одном из аэродромов, предусмотренных планом перелета, как правило, это аэродром Моздок, но в этот раз дозаправка была проведена в Адлере.

"Запасными аэродромами являются аэродром на территории Крымского полуострова и аэродром Сочи. На момент вылета на аэродроме Моздок метеорологические условия не соответствовали выполнению посадки, поэтому внеплановая посадка (в Сочи) и здесь никакого криминала нет", — сказал он.

При этом он отметил, что "особая ситуация" на борту самолета развивалась около 10 секунд.

"Я могу сказать, что радиообмен был крайне краток. Вы можете представить, что ситуация развивалась за 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?.. Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит", — сказал Байнетов.

Полеты приостановлены

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ также рассказал, что полеты всех самолетов типа Ту-154 после произошедшего крушения приостановлены до выводов о причинах катастрофы над Черным морем.

"Сейчас до первоначальных выводов комиссии полеты этих типов самолетов приостановлены", — сказал он.

При этом, по мнению Байнетова, парк самолетов Ту-154 после катастрофы над Черным морем будет вновь эксплуатироваться.

"Зачем выводить из эксплуатации самолет, который себя достаточно неплохо зарекомендовал? Самолеты, которые выполняют полеты, технически готовы. Проводятся регламентные работы, проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком. Я думаю, что после этого авиационного происшествия самолетный парк этих самолетов будет эксплуатироваться", — сказал он.

Опознание тел погибших

Основное опознание жертв крушения Ту-154 будет происходить с помощью генетической экспертизы, которая уже началась, сообщил Соколов.

"Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, вынужден констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел", — сказал министр.

Он также добавил, что у всех родственников погибших уже взяты необходимые биологические материалы, экспертиза уже началась. По словам министра, опознание жертв катастрофы может занять до четырех недель.

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС сообщил, в свою очередь, что на данный момент опознано и захоронено тело только одной жертвы крушения Ту-154, по всем другим надо ждать результатов генетической экспертизы.

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Первые похороны

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, первые похороны жертвы крушения самолета Ту-154 под Сочи уже состоялись на Федеральном мемориальном военном кладбище.

"Мы объявили семьям погибших, что в их распоряжении Федеральное мемориальное военное кладбище. Кстати говоря, уже первое захоронение там состоялось — похоронена (помощник начальника департамента культуры министерства обороны — ред.) Оксана Бадрутдинова. И еще 12 семей высказали желание, чтобы их родственники были захоронены там", — сказал он.

Помощь семьям

На пресс-конференции был также затронут вопрос помощи семьям погибших. Как сообщил глава Минтранса, Сбербанк спишет кредиты и долги погибших в авиакатастрофе.

"Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", — сказал Соколов.

Кроме того, он отметил, что переговоры с другими российскими банками о возможном списании долгов погибших пройдут уже в четверг.

"Решение со Сбербанком было принято прямо накануне пресс-конференции. Сразу после ее завершения я проведу переговоры с руководителями других банков", — заявил Соколов.

По его словам, позиция банков сразу будет доведена до родственников погибших.

Кроме того, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов завил, что Роструд может помочь семьям погибших с трудоустройством и устройством в детсады.

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