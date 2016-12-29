В Чувашии будут судить продавцов алкоголя, от которого погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Участники "семейной" ОПГ, подозреваемые в продаже суррогатного алкоголя, от употребления которого умерли три человека, предстанут перед судом в Чувашии, сообщили в четверг в СУ СК по республике.
По материалам дела, в ноябре 2015 года от острого отравления метиловым спиртом после употребления жидкости, находившейся в литровых бутылках с этикетками Bacardi Black, в больницах Чебоксар и Чебоксарского района скончались две женщины и мужчина.
По версии следствия, в ОПГ, созданную 33-летним мужчиной, вошли восемь человек, в том числе его отец, мать, сожительница и друзья, которые в различное время привлекли к своей деятельности еще троих человек.
По делу проведено 26 обысков, в ходе которых изъято около двух тысяч коробок с контрафактной спиртосодержащей продукцией – всего свыше 53 тысяч бутылок. Состав алкоголя был смертельно опасен: в качестве основных компонентов присутствовали метанол, ацетон, изоамиловый спирт, концентрация которых многократно превышает концентрацию этанола, а также иные токсичные микропримеси, уточняет СУ СК.