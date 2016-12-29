Экс-руководителя администрации главы Коми будут судить за получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек— РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-председателя избиркома Коми, бывшего руководителя администрации главы республики Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взятки в размере 6,7 миллиона рублей, сообщает в четверг СУСК РФ по Коми.

"По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года Шабаршина, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получала от действовавшего в то время заместителя главы республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения 6 миллионов 680 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняет республиканское следственное управление, на первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину, но впоследствии отказалась от признательных показаний. Ей предъявлено обвинение по статье "получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере".

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, отмечает СУСК.

Как сообщалось ранее, в сентябре Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в отношении Шабаршиной в виде залога в 2 миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела Шабаршина была освобождена от должности руководителя администрации главы республики Коми по собственному желанию.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других фигурантов дела. Всего в деле 19 обвиняемых.