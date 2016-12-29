На Урале завели дело после госпитализации 12-летней беременной девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следователи завели уголовное дело после того, как в больницу Екатеринбурга привезли на "скорой" беременную 12-летнюю девочку из цыганского табора, сообщил РИА Новости в четверг представитель Следственного комитета Александр Шульга.

По данным СМИ, девочку доставили в тяжелом состоянии. Ни у нее, ни у ее 16-летнего "мужа" не было документов. На момент знакомства молодых людей девочке было 10 лет, а юноше — 14.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и проводит расследование.

Представитель МВД России Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что врачи, оказавшие девочке помощь, обратились в полицию. Правоохранители доставили ребенка в гражданский центр, где содержатся женщины и дети, подвергшиеся семейному насилию. Он добавил, что она нуждается в постоянном наблюдении, так как организм плохо переносит беременность.

Горелых заявил, что представители цыганского клана приходили в полицию и просили вернуть девочку в семью.

"Как бы сурово это ни звучало, но закон есть закон", — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что девочка пока останется в центре.