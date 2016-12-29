Суд продлил домашний арест вице-губернатору Кузбасcа Данильченко до апреля

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг продлил на три месяца срок домашнего ареста вице-губернатору Кемеровской области Александру Данильченко, обвиняемому, как и еще семь фигурантов дела, в вымогательстве акций разреза "Инской", сообщил РИА Новости представитель суда.

"По ходатайству следствия продлен срок домашнего ареста до 13 апреля 2017 года", — сказал собеседник агентства.

Также в суде сообщили, что аналогичное решение о продлении сроков домашнего ареста на три месяца на этой неделе было принято в отношении еще шестерых фигурантов этого резонансного уголовного дела, в том числе вице-губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и учредителя "ПТК Уголь" Александра Щукина.

В минувшую среду тот же суд продлил до 13 апреля срок содержания под стражей бывшему главе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергею Калинкину. Он один из восьми фигурантов дела находится под арестом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее миллиарда рублей против экс-главы управления СКР по Кузбассу Сергея Калинкина, двух его подчиненных, а также вице-губернаторов региона Алексея Иванова и Александра Данильченко. По данным СКР, по делу также проходят начальник департамента административных органов Кемеровской области Елена Троицкая, учредитель компании "ПТК Уголь" Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигор, замглавы одного из отделов СУСК Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелев.