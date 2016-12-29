На Урале проверяют данные о возможном отравлении двух мужчин антисептиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по факту смерти двух мужчин, предположительно, после употребления антисептика, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, в гости к хозяину квартиры в Екатеринбурге пришли двое знакомых. С собой они принесли несколько бутылок с антисептическим раствором, который они стали распивать. После этого все легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых без признаков жизни. На месте также было найдено вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим.

"По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выезжали сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры", — говорится в сообщении СУ СК.

Ведомство уточняет, что, по предварительным данным, некоторые из мужчин — возможно, двое впоследствии умерших — могли употребить найденное на месте вещество. В связи с этим в настоящее время проводится целый комплекс исследований – как относительно бутылок из-под спиртосодержащего антисептического средства, так и вещества растительного происхождения. Кроме того, тела умерших мужчин направлены для проведения судебного медицинского исследования для установления давности и точной причины смерти.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК.