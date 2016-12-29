Под Новосибирском арестовали шестерых подозреваемых в убийстве мужчины

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Искитимский районный суд Новосибирской области в четверг по ходатайству следствия арестовал шестерых предполагаемых участников преступной группы, которые подозреваются в жестоком убийстве местного жителя, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"Удовлетворены ходатайства следственных органов СК РФ по Новосибирской области об избрании в отношении шести задержанных участников преступной группы в возрасте от 25 до 36 лет, подозреваемых в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
В СК отметили, что при рассмотрении ходатайства об аресте подозреваемых суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, они могут воспрепятствовать расследованию или скрыться, а также оказать давление на свидетелей.
Ранее в ГУМВД сообщили, что все задержанные оказались членами организованной этнической группы, действовавшей на территории Новосибирской области. В квартире полицейские изъяли вероятное орудие убийства — нож, травматический пистолет "Оса" и нашли следы бурого цвета.