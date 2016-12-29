Жителя Иваново осудили за сбыт некачественного алкоголя, повлекшего жертвы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Безработного жителя Иваново осудили на 8 лет колонии за сбыт спиртсодержащей жидкости, содержащий метиловый спирт под видом фирменного коньяка, от которого два человека скончались, двое — пострадали и еще один ослеп, сообщает в четверг СКР.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему Владимиру Емельянову…. Приговором суда Емельянову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по статье "перевозка в целях сбыта, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц".

Следствием и судом установлено, что с конца 2014 по ноябрь 2015 года мужчина приобрел на улице в Иваново у незнакомца по заниженной стоимости с целью сбыта 14 бутылок с фирменным наименованием коньяка марки "Кизляр" и "Лезгинка". После этого приобретенную спиртсодержащую жидкость мужчина передал иным лицам, которые не знали об обстоятельствах ее приобретения. Согласно заключению экспертизы, жидкость в бутылках в качестве основного компонента содержала метиловый спирт.

В декабре 2015 года пятеро лиц употребили указанную спиртсодержащую жидкость, в результате чего мужчина и женщина скончались от отравления метиловым спиртом в течение двух суток, один человек получил отравление, повлекшее потерю зрения, двум мужчинам в результате отравления причинен легкий вред здоровью.

Ранее руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в канун Нового года ведомство просит россиян как минимум быть внимательнее при покупке спиртосодержащей продукции. По ее словам, с октября 2015 по март 2016 по уголовным делам зафиксировано не менее 39 смертельных отравлений. При этом подделки маркировались этикетками наиболее ликвидного товара: ром "Bacardi Black", "Bacardi Superior", виски "Jack Daniel's" и популярные отечественные (дагестанские) коньяки.

Как сообщает Петренко, для профилактики таких случаев СК тесное взаимодействие с Росалкогольрегулированием. В первую очередь проверяется качество и состав продукции на предмет потенциального вреда здоровью и жизни людей. "Таким образом Следственный комитет подключается не только к фактам смертельных отравлений, но и теперь целенаправленно работает на их упреждение", — отметила Петренко.