Версия теракта не является основной при расследовании крушения ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Теракт не рассматривается как основная версия при расследовании крушения самолета Ту-154 под Сочи, заявил на пресс-конференции глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Также началось и идет расследование, техническое расследование причин этой катастрофы по линии министерства обороны. Буду рассмотрены все возможные версии, хотя параллельно проводятся следственные мероприятия. Я хочу отметить, что версия теракта — сегодня было много вопросов на эту тему – она, естественно, не рассматривается как основная версия причин этой катастрофы", — сказал Соколов.

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