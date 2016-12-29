Два жителя Урала умерли, предположительно, из-за отравления антисептиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга совместно с коллегами из регионального СК проводят проверку по факту смерти двух мужчин в Екатеринбурге, предположительно, после употребления антисептика, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель главка МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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"При осмотре помещения, где случилось ЧП, полицейские обнаружили и изъяли девять флаконов из-под спиртосодержащей жидкости. Кроме того, там же сыщики нашли вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим. Именно по этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно. Ответ на этот вопрос даст только заключение судебно-медицинской экспертизы", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение в дежурную часть полиции по данному факту поступило от врачей скорой помощи в 21.40 по местному времени в среду. Сыщики установили, что жилье по указанному адресу снимал 34-летний гражданин Абросимов, зарегистрированный в Ачитском районе Свердловской области. В тот день к нему в гости пришли двое знакомых – 35-летний гражданин Хасанов из Ирбита и 31-летний гражданин Негарев из областного центра.

"С собой они принесли несколько так называемых "фунфыриков" объемом 0,25 литра с антисептическим раствором, изготовленным на одном из предприятий Рязанской области, которые они стали распивать. После этого все легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых без признаков жизни", — сообщил представитель полицейского главка.

Собранные материалы по факту смерти двух мужчин органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в Следственный комитет, уточнил Горелых.

Ранее сообщалось, что от отравлений контрафактом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в Иркутске пострадали 120 человек, 74 из них скончались. В настоящее время, по данным минздрава региона, в больницах города остаются восемь пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии.