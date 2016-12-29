Еще не все бортовые приборы Ту-154 подняли из воды, заявили в Минобороны

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Не все бортовые приборы разбившегося над Черным морем Ту-154 подняты из воды, сообщил журналистам в четверг начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.

"Пока еще не все приборы подняты", — сказал Байнетов на пресс-конференции в четверг.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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