В Минобороны назвали число версий крушения Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения Ту-154 над Черным морем изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, сейчас их вдвое меньше, заявил журналистам в пятницу начальник службы безопасности полётов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Вначале расследования авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий данного происшествия. По извлечении самописцев мы сократили их число вдвое, — сказал Байнетов.

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