Дозаправка разбившегося Ту-154 в Адлере была плановой

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Разбившийся Ту-154 дозаправлялся в Адлере из-за плохих погодных условий в Моздоке, это было планово, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Полеты в Сирию выполняются с дозаправкой в одном из аэродромов, предусмотренных планом перелета, как правило, это аэродром Моздок. Запасными аэродромами являются аэродром на территории Крымского полуострова и аэродром Сочи. На момент вылета на аэродроме Моздок метеорологические условия не соответствовали выполнению посадки, поэтому внеплановая посадка (в Сочи) и здесь никакого криминала нет", — сказал он.