В Тюмени завершили следствие по делу об участии в экстремистской группе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Завершено следствие по делу жителя Тюмени, обвиняемого в организации ячейки экстремистской организации, хранении взрывчатых веществ и других преступлениях, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Тюменской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что 30-летний мужчина обвиняется по статьям УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "надругательство над государственным флагом Российской Федерации", "организация и участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

По данным следствия, 25 января 2016 года обвиняемый разместил на своей странице социальной сети "ВКонтакте" аудиофайл, унижающий лиц определенной национальности. В период с лета 2015 по май 2016 мужчина организовал в Тюмени ячейку запрещенной на территории РФ экстремистской организации, в которой активно участвовал, считают следователи.

Кроме того, в ходе обыска по месту его проживания в Тюмени были обнаружены и изъяты два капсюля-детонатора, предназначенные для инициации детонации взрывчатых веществ, флаг РФ с нанесенным на него недопустимым статусом, атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты, футболки, стикеры и прочее с символикой организации, признанной экстремистской, сообщает СУ СК.