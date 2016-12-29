Прошли похороны первого погибшего при крушении Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первые похороны жертвы крушения самолета Ту-154 под Сочи состоялись на Федеральном мемориальном военном кладбище, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Мы объявили семьям погибших, что в их распоряжении Федеральное мемориальное военное кладбище. Кстати говоря, уже первое захоронение там состоялось — похоронена (помощник начальника департамента культуры министерства обороны) Оксана Бадрутдинова. И ещё 12 семей высказали желание, чтобы их родственники были захоронены там", — сказал он.