Минздрав уточнил, сколько времени займет опознание жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Опознание жертв крушения Ту-154 над Черным морем может занять до четырех недель, заявил журналистам в четверг первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

"На сегодняшний день взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур и мы надеемся, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены", — сказал он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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