Итоговые выводы по причинам ЧП с Ту-154 будут не ранее, чем через 30 суток

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Окончательные выводы по причинам крушения будут сделаны не ранее, чем через 30 суток, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Мы смогли собрать большую группу профессионалов, экспертов, и с помощью этих специалистов мы надеемся в ближайшее время выйти на причины авиационного происшествия", — добавил он.