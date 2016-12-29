Расшифровка черных ящиков разбившегося Ту-154 займет не менее 10 суток

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Черном море Ту-154 займет не менее 10 суток, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Сегодня мы в комиссии имеем параметрический накопитель информации и речевой. Со вчерашнего дня продолжается детальная расшифровка и изучение тех материалов, которые в этих накопителях имеются. Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток", — сказал Байнетов.

"Мы смогли собрать большую группу профессионалов, экспертов, и с помощью этих специалистов мы надеемся в ближайшее время выйти на причины авиационного происшествия", — добавил он.