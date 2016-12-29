Предварительные данные экспертиз по крушению Ту-154 могут получить в январе

МОСКВА, 29 — РИА Новости. Предварительные данные экспертиз по крушению Ту-154 могут быть получены в январе 2017 года, заявил журналистам в четверг министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Причины (крушения — ред.) предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. Предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе 2017 года", — сказал Соколов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.