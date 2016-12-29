Самые крупные фрагменты Ту-154 обнаружили благодаря мониторингу из космоса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Наиболее крупные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, были обнаружены с помощью космического мониторинга места катастрофы, сообщил в четверг замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Хотел бы отметить роль Национального центра управления в кризисных ситуациях — благодаря космическому мониторингу, наиболее большие фрагменты были обнаружены с помощью фотографий из космоса, и это подтвердили наши водолазы, когда проводили эту работу", — сказал Чуприян.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".