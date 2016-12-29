Специалисты Росморречфлота завершили поиски на месте крушения Ту-154 в Сочи

СОЧИ, 29 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Специалисты Росморречфлота завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщил РИА Новости представитель морской спасательной службы Росморречфлота.

В Сочи пятый день идет поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. В четверг утром водолазы МЧС России приостановили работу.

"В прошедшую ночь наши суда и оборудование простояли в порту, а утром мы получили распоряжение, что наше участие в поисковых работах больше не требуется, и мы завершили поиски. Все корабли и специалисты возвращаются к своим обычным работам и обязанностям", — пояснил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что к поисково-спасательным работам в районе крушения Ту-154 были привлечены корабли Росморречфлота "Спасатель Демидов" с необитаемым телеуправляемым подводным аппаратом Sub Fighter-7500 на борту, "Водолаз 32", "Веретехин" и "Борей".

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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