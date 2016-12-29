Основная фаза поисковой операции на месте крушения ту-154 завершена

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря продолжится, но основная фаза завершена, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сейчас можно говорить с высокой степенью уверенности, что на данный момент поднято все, что связано с крушением самолета и проведением необходимых исследований и экспертиз для определения причин этой катастрофы", — заявил он в ходе брифинга.

"Сегодня мы завершили основную фазу поисковой операции, это не значит, что поисковая операция прекращена, она продолжается и будет продолжена", — добавил министр.

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