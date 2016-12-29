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Происшествия

Глава Минтранса рассказал, когда будут названы причины крушения Ту-154

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (202)
12:1629.12.2016
(обновлено: 12:45 29.12.2016)
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Фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. МЧС РФ
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Окончательные выводы о причинах крушения Ту-154 Минобороны под Сочи будут сделаны только после того, как специалисты расшифруют бортовые самописцы самолета, рассказал журналистам на пресс-конференции в четверг глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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"Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после расшифровки бортовых самописцев. И основного накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже имеется информация, которая попала в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулёзного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", — отметил Соколов.

Он уточнил, что конструктивные части самолёта, которые были обнаружены, то сейчас выкладывают на берегу.

Работа водолазов на месте крушения Ту-154
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
Фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море
© РИА Новости. МЧС РФ
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По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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