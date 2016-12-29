Глава Минтранса рассказал, когда будут названы причины крушения Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Окончательные выводы о причинах крушения Ту-154 Минобороны под Сочи будут сделаны только после того, как специалисты расшифруют бортовые самописцы самолета, рассказал журналистам на пресс-конференции в четверг глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после расшифровки бортовых самописцев. И основного накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже имеется информация, которая попала в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулёзного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", — отметил Соколов.

Он уточнил, что конструктивные части самолёта, которые были обнаружены, то сейчас выкладывают на берегу.