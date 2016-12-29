У всех родственников жертв крушения Ту-154 взяли генетические материалы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У всех родственников погибших при крушении Ту-154 уже взяты необходимые биологические материалы, заявил журналистам в четверг министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, вынужден констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел", — сказал Соколов.

Он также добавил, что экспертиза уже началась.