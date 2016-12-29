Соколов рассказал, как будет проходить опознание жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Основное опознание жертв крушения Ту-154 будет происходить с помощью генетической экспертизы, которая уже началась, заявил журналистам в четверг министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, вынужден констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел", — сказал Соколов.

Он также добавил, что у всех родственников погибших уже взяты необходимые биологические материалы, экспертиза уже началась.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.