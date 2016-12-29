В Кемерово завели дело на адвоката, протаранившего на BMW остановку

КЕМЕРОВО, 29 дек — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с внедорожником под управлением адвоката, который врезался в остановку в городе Кемерово, в результате чего погибла женщина, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской. Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по Ленина, не справился с управлением, автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. В результате ДТП тяжелые травмы получила 34-летняя женщина, которая позже скончалась в больнице.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, по делу назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская установит причину смерти женщины, автотехническая должна ответить на несколько вопросов — мог ли водитель предотвратить ДТП, была ли превышена скорость, в исправном ли состоянии находился автомобиль, а также состояние дорожного полотна в соответствии с требованиями безопасности.

"Все эти факторы как по отдельности, так и в совокупности могли привести к ДТП. Также следователи установили очевидцев ДТП, наличие видео, с которым сейчас работают эксперты", — добавили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.