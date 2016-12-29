В Югре возбудили дело после гибели женщины и детей при пожаре

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дело возбуждено по факту гибели женщины и двух ее детей на пожаре в Сургутском районе ХМАО, сообщает в четверг СУСК по региону.

Инцидент произошёл утром в четверг в поселке Солнечном. На улице Спортивной загорелся деревянный двухэтажный двухподъездный дом на восемь квартир. В результате погибли местная жительница и ее дети 2012 и 2013 года рождения, отравившись угарным газом. Пострадали бабушка малышей и соседка семьи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время в качестве версий пожара следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправная электропроводка и курение в квартире.