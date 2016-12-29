Отстранение от должности иркутского замминистра отложили из-за болезни

ИРКУТСК, 29 дек — РИА Новости. Ходатайство Следственного комитета об освобождении от должности замминистра имущественных отношений Евгении Нефедовой отложено в связи с ее болезнью, сообщил судья Свердловского районного суда города Иркутска Владимир Гилюк.

Дело будет рассматриваться, по предварительным данным, в пятницу. Судья сообщил, что Нефедова была госпитализирована накануне скорой помощью.

Следственный комитет ведет дело о контрфактной спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в рамках статьи о производстве, сбыте и хранении жидкостей, угрожающих безопасности и жизни людей. По дело задержаны 22 человека.

Ранее сообщалось, что от отравлений контрафактом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в Иркутске пострадали 120 человек, 74 из них скончались. В настоящее время, по данным минздрава региона, в больницах города остаются восемь пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии.