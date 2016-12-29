В Екатеринбурге суд отменил домашний арест барда Александра Новикова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд отменил решение о домашнем аресте барда Александра Новикова. Об этом РИА Новости рассказала представитель облсуда.

В суде отметили, что меру пресечения музыканту назначит следователь.

Известного певца и худрука Уральского государственного театра эстрады обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс". Следователи оценили ущерб от действий Новикова в 36 миллионов рублей.

В пятницу Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест. Также в рамках этого дела был арестован бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Оба подозреваемых обжаловали это решение.

Строительство коттеджного поселка "Бухта-Квинс" началось в Екатеринбурге в 2008 году. Планировалось, что работы закончатся в 2012-м, однако в 2011-м они были приостановлены.

Александр Новиков известен песнями в жанре "русский шансон". Музыкант является лауреатом премии "Овация" и несколько раз получал премию "Шансон года".

В 1985 году бард получил десять лет тюрьмы за сбыт фальсификата, однако вышел на свободу в 1990-м. Позднее обвинительный приговор был отменен из-за отсутствия состава преступления.