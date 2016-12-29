В Саратове проверяют информацию о смерти мужчины в ожидании "скорой"

САРАТОВ, 29 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие проводит проверку после сообщения СМИ о смерти жителя Саратовской области, который, как утверждалось, долго ждал прибытия "скорой помощи" у стен поликлиники; информация о длительном ожидании медицинской помощи не находит подтверждения, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее в среду прокуратура области начала проверку после публикации, в которой сообщалось, что 26 декабря на улице Комарова напротив поликлиники №1 в Балаково скончался мужчина, тогда как, по словам очевидцев, вызвавших "скорую", бригада медиков прибыла на место через 40 минут после вызова, а сотрудники поликлиники помощь пострадавшему не оказали.

В СУСК отметили, что по данному факту также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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"По предварительным данным, 26 декабря 49-летний местный житель вблизи поликлиники на улице Комарова потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Для оказания помощи незамедлительно прибыл сотрудник этой поликлиники, а также работники скорой медицинской помощи, констатировавшие смерть", — говорится в сообщении.

Предварительные результаты судебно-медицинского исследования показали, что мужчина скончался от атеросклеротического кардиосклероза.

"Будет дана правовая оценка действиям сотрудников скорой медицинской помощи. Стоит отметить, что появившаяся в СМИ информация о прибытии последних на место происшествия спустя 40 минут не находит своего подтверждения", — уточнили в СК.