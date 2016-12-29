В Приамуье из продажи изъяли более 1,5 тысяч бутылок запрещенных лосьонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области изъяли из продажи более 150 литров лосьонов "Боярышник", "Огуречный", "Ромашковый", "Розовая вода" и "Вита-септ", запрещенных к продаже, рассказала журналистам главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.

"За два дня работы нами арестовано более 1,5 тысячи единиц спиртосодержащей непищевой продукции, объем составил порядка 150 литров. В суд направлены материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Работает "горячая линия", люди сообщают о фактах торговли запрещенной продукцией. Работа будет продолжена и в новогодние праздники", — рассказала журналистам Курганова.

Кроме лосьонов "Боярышник", "Огуречный" и других, в которых содержание этилового спирта превышает 25% объема готовой продукции, из оборота в Амурской области также изъято 105 бутылок пищевых ароматизаторов, на которых отсутствовали сопроводительные документы.

"Особенность нашего региона — близость Китая, из КНР люди завозят в ручной клади пищевую и непищевую спиртосодержащую продукцию. В декабре был случай смерти именно после употребления привезенного из Китая", — отметила Курганова.

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Специалисты Роспотребнадзора по Амурской области также выявили 34 интернет-сайта с объявлениями о продаже алкоголя и предложениями доставить спиртное на дом или в офис, суд уже вынес решения о закрытии 31 сайта, еще три заявления находятся на рассмотрении в Благовещенском городском суде.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравления метанолом, по уточненным данным, пострадали 123 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.